Νέο θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις έξι το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή κοντά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 'Άγνωστο πως 26χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε και κατέληξε σε δέντρο, με τα τραύματα που υπέστη να είναι θανατηφόρα.

Προανάκριση για τα αίτια πρόκλησης του τροχαίου διενεργεί η Τροχαία Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

