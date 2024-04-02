Ανατροπή οχήματος στην Αττική οδό - Κυκλοφοριακά προβλήματα στην έξοδο 9 προς Ελευσίνα

Τροχαίο με ανατροπή οχήματος και εκδήλωση πυρκαγιάς, σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο 9 προς Ελευσίνα με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αττική Οδό, η φωτιά στο όχημα έχει σβήσει, ωστόσο, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τη δεξιά λωρίδα με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ουρά αυτοκινήτων, περίπου 4 χιλιομέτρων, από τον κόμβο Κηφισίας έως το ύψος του Ηρακλείου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.