Αυτοψία στο κατεστραμμένο επαρχιακό δίκτυο Επιδαύρου - Καλλονής από τον περιφερειάρχη Αττικής Ν. Χαρδαλιά

Αυτοψία στο κατεστραμμένο επαρχιακό οδικό δίκτυο Επιδαύρου - Καλλονής που επλήγη από τη σφοδρή κακοκαιρία Daniel τον περασμένο Σεπτέμβριο, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων Γιάννη Βουτσινά και τον δήμαρχο Τροιζηνίας-Μεθάνων Τάσο Μούγιο.

Ο περιφερειάρχης Αττικής ενημερώθηκε για τα σημεία του οδικού άξονα που έχουν υποστεί ζημιές -μετά τις κατολισθήσεις και τις ρωγμές στο οδόστρωμα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία- και έθεσε ως βασική προτεραιότητα την οριστική επίλυση του προβλήματος. Με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά, ορίστηκε τεχνική σύσκεψη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, εντός της επόμενης εβδομάδας, για την επιτάχυνση στα έργα άμεσης αποκατάστασης των ζημιών και για την ταχεία επαναφορά της κυκλοφορίας σε όλα τα τμήματα του οδικού δικτύου που έχουν πληγεί.

Όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης Αττικής: «Η ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών είναι άμεση. Χάθηκαν, χωρίς λόγο, τέσσερις ολόκληροι μήνες, πράγμα ανεπίτρεπτο. Ό,τι είναι τεχνικά δυνατό θα προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση, προκειμένου ο δρόμος να δοθεί άμεσα σε κυκλοφορία, με την απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής».

Πηγή: skai.gr

