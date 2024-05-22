Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε λειτουργία βρίσκεται ήδη η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αμφισβητήσουν τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος. Δυνητικά η πλατφόρμα αφορά τουλάχιστον 473.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχολούμενος που για πρώτη φορά φέτος φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να δουν μεσοσταθμική αύξηση του φόρου τους κατά 1444€. Ήδη μάλιστα σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι πρώτοι 65 «τολμηροί» έχουν δηλώσει ότι αμφισβητούν το φόρο που τους έχει βεβαιωθεί.



Οι πρώτοι αυτοί 65 ,αλλά και όσοι ακολουθήσουν, υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση συμπληρώνοντας τους κωδικούς 443-444 που σημαίνει ότι ζητούν από την ΑΑΔΕ να τους ελέγξει θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά τα εισοδήματα που έχει προσυμπληρώσει η Αρχή. Ο φόρος έχει βεβαιωθεί πάντως και θα πρέπει να τον αποπληρώνουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αμφισβήτησης και ελέγχου.



Σε διάστημα 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του φόρου εισοδήματος, «οι αμφισβητίες» πρέπει να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης τους αλλά και των οικείων του. Κάτι σαν ένα μικρό πόθεν έσχες.

Στο ερωτηματολόγιο μεταξύ άλλων πρέπει να συμπληρώσουν:

-Τραπεζικούς λογαριασμούς, Κάρτες και Θυρίδες

-Επενδύσεις και Χρεόγραφα

-Τιμαλφή και Έργα Τέχνης

-Διαθέσιμα μετρητά και Κρυπτονομίσματα

-Κινητή περιουσία

-Αριθμοί παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος και Νερού

-Λογαριασμούς Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας

-Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

-Δίδακτρα και Ταξίδια

Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου λαμβάνει χώρα μέσω ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Αν δεν συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο εντός των 60 ημερών το δικαίωμα της αμφισβήτησης χάνεται.



Η αίτηση του φορολογουμένου εξετάζεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αρμόδιας για την παραλαβή της φορολογικής δήλωσης του και αποφασίζει αν θα προχωρήσει σε νέο προσδιορισμό φόρου ή όχι.

Σε περίπτωση που πριν την εξέταση της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντολή ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία κατά προτεραιότητα.



Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο. Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να επεκτείνουν τον έλεγχο και σε προγενέστερα φορολογικά έτη αν το κρίνουν απαραίτητο.



Ο έλεγχος γίνεται εντός 12 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.



Η αμφισβήτηση του φόρου που βεβαιώνεται βάσει τεκμαρτού εισοδήματος μπορεί να γίνει και για αντικειμενικούς λόγους και πρέπει να συνυποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα οι αντικειμενικοί αυτοί λόγοι είναι οι εξής:

-Η στρατιωτική θητεία. Αν έχει λήξει προσκομίζεται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Αν όχι, συνυποβάλλεται βεβαίωση της μονάδας που υπηρετεί

-Φυλάκιση. Συνυποβάλλεται αποφυλακιστήριο ή πιστοποιητικό κράτησης

-Νοσηλεία. Συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

-Εγκυμοσύνη. Συνυποβάλλεται βεβαίωση κυοφορίας από την ΗΔΙΚΑ είτε από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική

-Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας για 12 μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή την αναδοχή τέκνου. Για την πρώτη περίπτωση συνυποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για την υιοθεσία, η σχετική δικαστική απόφαση και για την αναδοχή, η πράξη τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια και η βεβαίωση καταχώρισης του ανηλίκου στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων.

-Εκτεταμένες Φυσικές καταστροφές. Συνυποβάλλεται η απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά φορέα με την οποία παρέχεται κρατική αρωγή.

-Ανάκληση άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση λειτουργίας

-Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που δεν μπορούσαν να προληφθούν όπως σοβαρά προβλήματα υγείας, ατυχήματα κτλ.

