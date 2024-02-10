Πλοιάριο με ομάδα μεταναστών εντοπίστηκε στα νότια της Κρήτης.

Πρόκειται για περίπου 60 άτομα που επέβαιναν σε πλοιάριο και αυτή την ώρα μεταφέρονται με το εμπορικό πλοίο που τους αντιλήφθηκε και τους περισυνέλεξε, στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού.

Οι καιρικές συνθήκες που πνέουν ανοιχτά στα νότια της Κρήτης είναι δύσκολες λόγω των ισχυρών ανέμων και για το λόγο αυτό σε επιφυλακή έχει τεθεί ο Λιμενικός Σταθμός Καλών Λιμένων αλλά και Αγίας Γαλήνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

