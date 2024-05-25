Ηράκλειο: Μαχαίρωμα, μπουνιές και δαγκώματα αλλά... όλα καλά για το ζευγάρι που συνελήφθη

Από ... μαχαίρωμα μέχρι ξύλο με μπουνιές και δάγκωμα, είχε το ... «μενού» στο ενδοοικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε στο Ηράκλειο και οδήγησε αυτεπάγγελτα στη σύλληψη ενός 34χρονου και της 25χρονης συντρόφου του.

Ο άνδρας κατήγγειλε στην αστυνομία την κοπέλα ότι μετά από καβγά που είχαν, εκείνη τον μαχαίρωσε, ευτυχώς επιφανειακά, τον άρπαξε από το λαιμό και του επιτέθηκε με μπουνιές.

Και η κοπέλα όμως, κατήγγειλε τον 34χρονο ότι την παρακρατούσε για 20 λεπτά και τη δάγκωσε.

Πάντως, αποφάσισαν ότι δεν επιθυμούν, παρά την αγριότητα των πράξεων και τις καταγγελίες, την ποινική δίωξη τους...

