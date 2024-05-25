Στην αντιμετώπιση ζητημάτων που δυσκολεύουν την παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού και του ενωσιακού πλαισίου, στα προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ / ΕΠΙΠ στοχεύει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά των «ελληνοποιήσεων», το οποίο κατατέθηκε στη γ.γ. της κυβέρνησης.

Μέσω αυτού αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες κάθε αρχής ελέγχου, ώστε οι έλεγχοι να καταστούν αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι.

Προβλέπονται επίσης οι υποχρεώσεις για όσους επιθυμούν να παράγουν, διακινήσουν, συσκευάσουν με σκοπό την εμπορία, γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, όπως επίσης και για τις επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας, εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Για την καλύτερη εκτέλεση του ελεγκτικού έργου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων, που ασχολούνται στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία Μητρώου Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

Όπως είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η λειτουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και πλούσιου σε πληροφορίες μητρώου επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου μετά από τη σχετική χορήγηση πιστοποίησης».

Παράλληλα, στόχος του σχεδίου νόμου είναι η αντιμετώπιση των διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης που επιβάλλει ο ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών ή παραβάσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, που αφορούν στις καταχωρισμένες ονομασίες γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, αλλά και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από το ΥΠΑΑΤ ανά περίπτωση παρατυπίας ή παράβασης για την ενίσχυση της αποτρεπτικότητας.

Προβλέπεται επίσης η θέσπιση κριτηρίων επιμέτρησης, συντελεστές των κριτηρίων επιμέτρησης και το εύρος των προβλεπόμενων προστίμων μετά από αξιολόγηση και βαθμολόγηση συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως επίσης και η σύσταση Επιτροπής επιβολής κυρώσεων, το πλαίσιο λειτουργίας και το έργο αυτής.

Στις αρμοδιότητες του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διεξαγωγή ελέγχων της παραγωγής, της ποιότητας και της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

«Στόχος» σύμφωνα με τα ίδια στελέχη «είναι να καθοριστούν οι έλεγχοι για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος με ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, οι οποίοι είναι επιτόπιοι, τακτικοί ή/και έκτακτοι και να εξασφαλιστεί ότι ενεργούνται με τρόπο διαφανή, δίκαιο και αμερόληπτο. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιτρέπουν στα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα τη δειγματοληψία πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και τελικών προϊόντων, την παροχή λογιστικών, φορολογικών στοιχείων και πιστοποιητικών, συμβάσεων κλπ».

Αντιμετωπίζεται επίσης το νομικό «κενό» που υπάρχει σχετικά με την αναγνώριση ομάδων παραγωγών για κάθε ένα προϊόν με ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Σημειώνεται ότι το σύστημα αναγνώρισης μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις ομάδες παραγωγών, των οποίων τα μέλη παράγουν προϊόν που προσδιορίζεται από μία ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή σε ομάδες παραγωγών που παράγουν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που προσδιορίζονται με ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Μεταξύ άλλων καθηκόντων, η αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών μίας ΠΟΠ ή ΠΓΕ, μπορεί να προβαίνει σε ελέγχους αγοράς ή/και σε εσωτερικούς ελέγχους στα μέλη της και επικοινωνεί τα αποτελέσματα αυτά στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τέλος, με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα τρόφιμα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ και τα διοικητικά μέτρα και πρόστιμα για τις παραβάσεις σε αυτό τον τομέα και προβλέπονται υποχρεώσεις για τις ελεγκτικές αρχές που διαπιστώνουν μη συμμορφώσεις κατά τη διενέργεια ελέγχου σε τομέα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητά τους.

«Στόχος μας λοιπόν είναι η προστασία των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, η ενίσχυση της ποιότητάς τους μέσω της θέσπισης πλαισίου ελέγχων και επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις σε αυτό τον τομέα και η εξασφάλιση καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν με την πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων» είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη του ΥΠΑΑΤ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.