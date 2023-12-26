Αυτές της ημέρες, όπου και να κοιτάξουμε, βλέπουμε μπροστά μας βουνά από κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες και πολλά ακόμα εδέσματα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Κάποιοι δηλώνουν ότι ανήκουν στην ομάδα του κουραμπιέ, άλλοι σε αυτήν του μελομακάρονου και άλλοι τρώνε τα πάντα χωρίς διακρίσεις. Ποιο είναι, όμως το χριστουγεννιάτικο γλυκό που ταιριάζει στο ζώδιό μας;

Κριός

Στο ζώδιο της ορμής, των αντιθέσεων, των δυνάμεων που μπορεί να τραβούν σε πολλές κατευθύνσεις και να παραμένει σε ισορροπία, ταιριάζει το μελομακάρονο. Τραγανό απέξω, μελωμένο από μέσα, συνδυάζει αντίθετες ιδιότητες και διαθέτει πολλές παραλλαγές, όσες περίπου και οι απόψεις που μπορεί να αλλάξει ο Κριός μέσα να δοκιμάσει ένα μελομακάρονο – δηλαδή 20, για να δει αν πέτυχαν, φυσικά, όχι ότι πεινάει.

Ταύρος

Ο λάτρης των υλικών απολαύσεων δεν θέλει περίπλοκα πράγματα στο τραπέζι του. Προτιμάει ένα γλυκό, αρκεί να είναι φτιαγμένο άψογα, με πρώτης ποιότητας υλικά και η εκτέλεσή του να του θυμίζει τις παιδικές του γεύσεις. Στον Ταύρο ταιριάζει ο κλασικός κουραμπιές, με εκλεκτό βούτυρο, καβουρδισμένα αμύγδαλα και χούφτες ολόκληρες από ζάχαρη άχνη, την οποία εννοείται μαζεύει με το δάχτυλο και τρώει κρυφά.

Δίδυμοι

Ίσως το πιο προσαρμοστικό ζώδιο όλων, οι Δίδυμοι μπορούν να φάνε τα πάντα και να το ευχαριστηθούν εξίσου. Δεν υπάρχει διαχωρισμός των γλυκών για εκείνους, ζάχαρη ας έχει και ό,τι θέλει ας είναι. Επειδή όμως θέλουν το φαγητό τους να διαθέτει κάποια δημιουργικότητα, αγαπούν ιδιαίτερα τα gingerbread μπισκότα, ειδικά αν τους τα δώσεις για να κατασκευάσουν μαζί τους το δικό τους σπιτάκι, το οποίο θα καμαρώνουν σαν να έχτισαν το Ταζ Μαχάλ.

Καρκίνος

Η παράδοση συναντά τις λιγούρες στην περίπτωση του Καρκίνου, ο οποίος είναι και ο καταλληλότερος για να εντοπίσει τι ελαττώματα έχει κάθε γλυκό (π.χ. έχει μέσα υπερβολικά πολλή ζάχαρη, λίγα μπαχαρικά κ.ο.κ.). Το γλυκό που του ταιριάζει είναι οι δίπλες, αυτά τα κατακίτρινα τραγανά ρολά που έχουν πασπαλιστεί με μπόλικο μέλι και ξηροκάρπια και έχουν τοποθετηθεί σε μία πυραμίδα την οποία καλείται να αποδομήσει σταδιακά, ό,τι κάνει δηλαδή με πολλά όμορφα πράγματα στην καθημερινότητά του.

Λέων

Τα λιοντάρια θέλουν πάντα να ξεχωρίζουν, ποτέ δεν πάνε με το κύμα, και ενίοτε ορίζουν τα δικά τους εδέσματα ως «κλασικές» λιχουδιές των γιορτών. Κόκκινο σαν τη φωτιά, το red velvet cake είναι το γλυκό που ταιριάζει στον Λέοντα, ο οποίος, ό,τι και αν έχει ετοιμάσει για το γιορτινό τραπέζι, αποκλείεται να μην σερβίρει μαζί και μία τούρτα red velvet, από την οποία εκτιμάει ιδιαίτερα το βελούδινο (εξ ου και το όνομα) τυρί κρέμα. Κι αν δεν βιαστείτε, θα τη φάει όλη μόνος του, σαν σωστό λιοντάρι.

Παρθένος

Στις γιορτές ο μεγάλος καημός του Παρθένου δεν είναι το τι θα φάει, αλλά το πώς θα το φτιάξει ώστε να είναι το καλύτερο, συμμετρικότερο και πιο ευπαρουσίαστο όλων. Έχει καλή σχέση με τα κλασικά γλυκά, τα θεωρεί αναντικατάστατα κι έτσι είναι ο μόνος εκπρόσωπος του ζωδιακού που θα ασχοληθεί επιμελέστατα με μία καρυδόπιτα, την οποία θα φτιάξει μία με δύο ημέρες πριν το τραπέζι, για να έχει σιροπιαστεί καλά όταν θα είναι η ώρα να καταναλωθεί, ενώ θα τη σερβίρει με τις πιο χαριτωμένες ροζέτες από σαντιγί. Σπιτική φυσικά, για τον Παρθένο μιλάμε.

Ζυγός

Το καλό γούστο του Ζυγού φαίνεται παντού και μάλιστα η ικανότητά του να αναζητά δυσεύρετα γλυκά χωρίς να βαριέται εκτιμάται ιδιαίτερα από τους φίλους και συγγενείς του αυτή την περίοδο. Λευκή σαν το χιόνι, με τη γεύση της τραγανής καρύδας να την αγκαλιάζει απαλά, η «χιονούλα», το παντεσπάνι βανίλιας με την ελαφριά λευκή κρέμα είναι το φινετσάτο γλυκό που εκφράζει την εξεζητημένη προσωπικότητα ενός Ζυγού. Εννοείται τις τρώει δύο δύο, εξάλλου Ζυγός είναι, πρέπει να έχει μία ισορροπία.

Σκορπιός

Για τον Σκορπιό δεν υπάρχει άλλο γλυκό πλην της σοκολάτας. Αν δεν έχει κακάο, δεν θεωρείται γλυκό, κι έτσι το αγαπημένο του έδεσμα για αυτή την εποχή είναι οι κάθε είδους τρούφες. Με πικρή σοκολάτα, με σοκολάτα γάλακτος, με διάφορες γεμίσεις – όχι πολύ φρουτένιες όμως – οι τρούφες τραβούν αμέσως την προσοχή του και, καθώς μπορεί να ελιχθεί σαν χέλι ανάμεσα στους καλεσμένους του γιορτινού τραπεζιού, μέχρι να τελειώσει η βραδιά θα έχει φάει τα ¾ του μπολ. Και πιθανότατα το ¼ θα το έχει ήδη πάρει σε τάπερ.

Τοξότης

Το πανετόνε, η αφράτη του υφή, οι έντονες μυρωδιές του, η ποικιλία των γεμίσεων και των παραλλαγών του είναι τα στοιχεία ενός γλυκού που ξεσηκώνουν τον Τοξότη και τον στέλνουν μέχρι την άλλη άκρη της πόλης για βρει το καλύτερο. Ένα δεν είναι ποτέ αρκετό, βέβαια, κι έτσι ο πάντα περίεργος Τοξότης μπορεί άνετα να περάσει τις ημέρες των γιορτών να αναζητάει νέες γεύσεις – προκλήσεις και να μεταδίδει πολύτιμες γαστρονομικές γνώσεις στους γύρω του.

Αιγόκερως

Ο πρακτικός Αιγόκερως θέλει να συνδυάζει πάντα το εορταστικό πνεύμα με το ανάλογο ντεκόρ και την καλή γεύση. Έτσι, ο κορμός σοκολάτας με κάστανο είναι μονόδρομος για την περίπτωσή του. Αυτές τις ιδιαίτερες μέρες της χρονιάς, επιθυμεί να απολαύσει ένα γλυκό τόσο sophisticated όσο πρέπει, ώστε να μην γίνεται δήθεν για τα δεδομένα του και, κυρίως, για να χορταίνει το μάτι του από τη διακόσμηση. Μην διανοηθείτε να του παρουσιάσετε τον κλασικό κορμό με τα μπισκότα: θα τον φάει μεν, αλλά πρώτα θα σας την πει άσχημα που δεν κάνατε μία αμιγώς γιορτινή προσπάθεια στη ζαχαροπλαστική.

Υδροχόος

Το αγγλικό χριστουγεννιάτικο κέικ, που φτιάχνεται δέκα μέρες πριν τα Χριστούγεννα με ψιλοκομμένα φρούτα και ξηρούς καρπούς και στη συνέχεια ποτίζεται καθημερινά με ένα σφηνάκι καλό ρούμι, είναι το γλυκό που εκφράζει απόλυτα τον Υδροχόο. Μεθυστικό σε αρώματα – αλλά και στην κυριολεξία – με ποικιλία γεύσεων και υφών, το αγγλικό κέικ θυμίζει τη γεμάτη προκλήσεις ζωή του Υδροχόου και είναι το μόνο κλασικό γιορτινό γλυκό που δεν βαριέται ποτέ. Χικ.

Ιχθύες

Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζώδια, τα ψαράκια περιμένουν με μεγάλη αγωνία τις ημέρες των γιορτών, γιατί πρωτίστως επιζητούν τη συγκίνηση που φέρνουν οι οικογενειακές και φιλικές μαζώξεις. Το γλυκό που τους ταιριάζει είναι το παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο. Τραγανό απέξω, κρεμώδες μέσα, περικλείει μέσα στα σιρόπια του διάφορες αντιθέσεις στην υφή του, που θυμίζουν τις εγγενείς αντιθέσεις της προσωπικότητας ενός Ιχθύ. Επίσης, τον βγάζει από το δίλημμα αν πρέπει να φάει γωνία ή μέση: Θα δοκιμάσει και από τα δύο.

