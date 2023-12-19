Στην εξιχνίαση δεκαεννέα τετελεσμένων υποθέσεων κλοπών και διαρρήξεων και οκτώ αποπειρών σε επιχειρήσεις και οχήματα, οι οποίες διαπράχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ηρακλείου προχώρησε η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν δύο ανήλικοι αλλοδαποί 13 ετών και δύο ημεδαποί, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη ημεδαπού για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και επιπλέον της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση και ύστερα από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, τα πέντε ενεχόμενα πρόσωπα κατά το χρονικό διάστημα από 05/09/2023 έως 19/12/2023 είχαν διαπράξει τις παραπάνω κλοπές αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ περίπου, κινητά τηλέφωνα, συλλεκτικά χαρτονομίσματα, πακέτα τσιγάρων και διάφορα έγγραφα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, από αστυνομικούς σε οικίες των κατηγορουμένων και σε άλλο χώρο που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το συνολικό χρηματικό ποσό τριακοσίων ευρώ περίπου, μικροποσότητα κάνναβης και τρία κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι μητέρες των δυο ανηλίκων αλλοδαπών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

