Θύμα άγριας επίθεσης του συντρόφου της έπεσε μία 24χρονη γυναίκα στην Κρήτη με τις αρχές να προχωρούν σε μία σύλληψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν ο 25χρονος σύντροφός της πήγε στις φοιτητικές εστίες στο Ηράκλειο όπου έμενε η 24χρονη και μετά από έντονο καυγά άρχισε να την χτυπάει άγρια με κλωτσιές και μπουνιές.

Στη συνέχεια ο ίδιος για να γλιτώσει τις συνέπειες πήδηξε από το μπαλκόνι και έφυγε από την περιοχή.

Οι ελαφριοί τραυματισμοί που είχε υποστεί από την πτώση του τον οδήγησαν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι κάτι περίεργο είχε συμβεί.

Έτσι, κλήθηκε η αστυνομία που αρχικά προσήγαγε τον 25χρονο και στην συνέχεια τον συνέλαβε ενώ σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Την ίδια ώρα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση στην 24χρονη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.