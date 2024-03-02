Επεισοδιακή καταδίωξη εμπόρων ναρκωτικών σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Μαζαρακιά Ηγουμενίτσας, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση δύο οχημάτων, τη σύλληψη δύο ατόμων και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν άντρες της δίωξης ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, έκαναν σήμα για έλεγχο σε όχημα που κινούταν στον παλιό δρόμο Μακρυχώρας – Μαζαρακιάς.

Ο οδηγός του οχήματος δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών και τράπηκε σε φυγή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Μέσα στο χωριό Μαζαρακιά, ο οδηγός του ύποπτου οχήματος, έχασε τον έλεγχό του προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ και ακινητοποιήθηκε.

Αμέσως μετά οι δύο επιβαίνοντες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, με τους άντρες της δίωξης ναρκωτικών Ηγουμενίτσας να καταφέρουν να ακινητοποιήσουν επί τόπου τον έναν από αυτούς, ενώ κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες και στον δεύτερο μετά από καταδίωξη.

Στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις σάκους με κατεργασμένη κάνναβη, τύπου «σοκολάτας» η ποσότητα της οποίας υπολογίζεται στα ογδόντα κιλά.

Οι δύο συλληφθέντες, ένας Έλληνας και ένας Αλβανός, έχουν οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας, ενώ κατασχέθηκε το ΙΧ το οποίο ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο του ενός συλληφθέντα, όπως επίσης και τα μεταφερόμενα ναρκωτικά.

Πηγή: epiruspost.gr

