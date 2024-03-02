Εφόδους σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησε σε ειδική επιχείρηση η αστυνομία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πέντε οίκους ανοχής, όπου διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων, με αποτέλεσμα να συλληφθούν 11 γυναίκες.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, μεσημβρινές ώρες χθες (1-3-2024), στο κέντρο της Αθήνας από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε -5- οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τους, κατά τους οποίους συνελήφθησαν συνολικά -11- γυναίκες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή ενώ διαπιστώθηκε ότι και οι -5- οίκοι ανοχής λειτουργούσαν χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

