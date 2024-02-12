Ιωάννινα: Με τα τρακτέρ... έξω από την εφορία οι αγρότες - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Η Επιτροπή Αγώνα των γεωργοκτηνοπτηνοτροφικών οργανώσεων του νομού Ιωαννίνων, κλιμακώνει σήμερα, Δευτέρα τις κινητοποιήσεις και αυτή την ώρα οι αγρότες έχουν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους έξω από το κτήριο της Εφορίας επί της οδού Δόμπολης.
Παράλληλα θα συγκεντρωθούν και έξω από το κτήριο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πηγή: epirus-tv-news.gr
