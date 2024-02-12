Δύο άνδρες συνελήφθησαν για την ομοβροντία μπαλωθιών που επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου σε γλέντι βάπτισης στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το γλέντι έγινε σε μαγαζί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου και έπεσαν τόσο πυροβολισμοί που μετά το γλέντι μάζευαν τους κάλυκες με σακούλες!

Πρόκειται για εκατοντάδες σφαίρες, κάποιες και από καλάσνικοφ, ενώ αρκετοί καλεσμένοι – καθώς οι πυροβολισμοί συνεχιζόταν για πολλή ώρα και η κατάσταση είχε ξεφύγει – πήραν τις οικογένειες και τα παιδιά τους και έφυγαν από το γλέντι.

Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη του 36χρονου ιδιοκτήτη του χώρου και του 55χρονου πατέρα του παιδιού που βαφτίστηκε.

Με εισαγγελική εντολή, αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, γιατί ήταν απορροφημένος στο να εξυπηρετήσει τον κόσμο που βρισκόταν στην εκδήλωση.

Ο 55χρονος πατέρας παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά σε παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς.

Η προανάκριση διενεργείται από το Β' Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου ενώ ο συλληφθείς πατέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.



Πηγή: skai.gr

