Χάρης Δούκας: Φωτίζουμε την Πλατεία Αμερικής - Δείτε βίντεο

«Ενισχύουμε την ασφάλεια της περιοχής, με συντήρηση του φωτισμού και τοποθέτηση νέων φωτιστικών», έγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων

Πλατεία Αμερικής

Στην αναβάθμιση της Πλατείας Αμερικής προχωράει ο Δήμος Αθηναίων ξεκινώντας από την αναβάθμιση του φωτισμού, όπως έκανε γνωστό σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Φωτίζουμε την Πλατεία Αμερικής! Δείτε στο βίντεο τις πρόσφατες εργασίες αναβάθμισης του φωτισμού στην πλατεία - ένα βήμα που ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια της περιοχής. Η δράση αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς προγραμματίζουμε ανάλογες ενέργειες σε περισσότερες γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη.»

