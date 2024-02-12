Στην αναβάθμιση της Πλατείας Αμερικής προχωράει ο Δήμος Αθηναίων ξεκινώντας από την αναβάθμιση του φωτισμού, όπως έκανε γνωστό σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Φωτίζουμε την Πλατεία Αμερικής! Δείτε στο βίντεο τις πρόσφατες εργασίες αναβάθμισης του φωτισμού στην πλατεία - ένα βήμα που ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια της περιοχής. Η δράση αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς προγραμματίζουμε ανάλογες ενέργειες σε περισσότερες γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη.»

Φωτίζοντας την Πλατεία Αμερικής! Ενισχύουμε την ασφάλεια της περιοχής, με συντήρηση του φωτισμού και τοποθέτηση νέων φωτιστικών - και αυτό είναι μόνο η αρχή. Σχεδιάζουμε περισσότερο φως σε κάθε γωνιά της Αθήνας, για μία πόλη πιο ασφαλή και πιο φωτεινή. pic.twitter.com/WZ3gAI4cju — Haris Doukas (@h_doukas) February 12, 2024

