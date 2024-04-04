Η πολυεθνική αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2024» θα λάβει χώρα από 8 έως 18 Απριλίου, στην 117 Πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.

‘Οπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η άσκηση θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή του FIR Αθηνών.

Θα συμμετέχουν με προσωπικό και μέσα:

- Η Γαλλία με αεροσκάφη RAFALE και αεροσκάφος AEW Ε-3F

- Το Ηνωμένο Βασίλειο με αεροσκάφη TYPHOON

- Οι ΗΠΑ με αεροσκάφη F-16 και Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος MQ-9

- Η Ισπανία με αεροσκάφη F-18

- Το Κατάρ με αεροσκάφη RAFALE

- Η Κυπριακή Δημοκρατία με ελικόπτερο AW-139

- Το Μαυροβούνιο με ελικόπτερο B-414

- Η Ρουμανία με αεροσκάφη F-16

- Η Σαουδική Αραβία με αεροσκάφη TYPHOON

Η Αυστρία και η Πορτογαλία θα συμμετέχουν στην άσκηση με προσωπικό Πληροφοριών και Ειδικές δυνάμεις ενώ η Γερμανία θα αποστείλει ομάδα παρατηρητών.

Στην άσκηση «Ηνίοχος 2024» η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της καθώς και με ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη.

Επίσης, συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων.

Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που διακρίνει το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας και η ικανότητά του να οργανώνει και να διεξάγει ρεαλιστικές ασκήσεις, σε μια μεγάλη περιοχή με ποικιλία γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, καθιστούν την άσκηση «Ηνίοχος» ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές ασκήσεις στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τονίζεται, ακόμη, ότι, η συμμετοχή των αεροπορικών δυνάμεων των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην άσκηση είναι η μεγαλύτερη έως τώρα.

Την Παρασκευή 12 Απριλίου θα διοργανωθεί η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης «Ηνίοχος 2024».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.