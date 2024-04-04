«Η δικαιοσύνη έχει το ηχητικό υλικό για το δυστύχημα των Τεμπών από τις συνομιλίες Παλαιοφάρσαλα - Λάρισα από τις 3 Μαρτίου του 2023 ενώ και στις 15 Μαρτίου του 2023 ελήφθη υλικό από τις ανακριτικές αρχές παρουσία αστυνομικών που ήρθαν στην Καρόλου και ζήτησαν να πάρουν καταγραφές για ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα του δυστυχήματος από περισσότερους σταθμούς», τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100,3 ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης.

Ανέφερε επίσης πως προχθές «επανήλθαν με την εισαγγελέα και 3-4 εξειδικευμένοι υπάλληλοι από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με εντολή του Εφέτη ανακριτή Λάρισας για να πάρουν τους σκληρούς δίσκους από το σύστημα καταγραφής».

«Δεν έγινε καμία έφοδος στα γραφεία του ΟΣΕ ξεκαθάρισε ο κ. Τερεζάκης υπογραμμίζοντας πως «δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε και είμαστε πάντα στην διάθεση των αρχών»".

