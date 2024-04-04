Σε στάση εργασίας την επόμενη Τρίτη 9 Απριλίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι προχωρά η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ) ζητώντας ενίσχυση του προσωπικού, αλλά και διασφάλιση των εργαζομένων, ύστερα από τον θάνατο συναδέλφου τους στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης εν ώρα υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. της ΕΕΕΚΕ «συγκλονισμένο από τον θάνατο συναδέλφου στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης εν ώρα υπηρεσίας», αποφάσισε να προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας για την Τρίτη 9/4/2024 από 08:00 έως 12:00 με αιτήματα:

1. Πρόσληψη Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για την πλήρη στελέχωση όλων των μονάδων.

2. Μόνιμη παρουσία γιατρού σε όλα τα αεροδρόμια και τις επιχειρησιακές μονάδες EEK.

3. Εξοπλισμό όλων των μονάδων με φαρμακεία και απινιδωτές.

4. Εφαρμογή στην πράξη συστήματος για τη διαχείριση και την πρόληψη της κόπωσης των Ελεγκτών, καθώς και συστήματος διαχείρισης στρες λόγω κρισίμων συμβάντων, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

5. Στελέχωση όλων των βαρδιών σε όλες τις μονάδες εναέριας κυκλοφορίας με τουλάχιστον δύο (2) άτομα.

Εφόσον η κινητοποίηση πραγματοποιηθεί, δεν θα εκτελεστεί καμία πτήση από και προς ελληνικά αεροδρόμια κατά το διάστημα αυτό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.