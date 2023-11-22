

Τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε λεωφορείο το βράδυ της Τέταρτης στα Άνω Λιόσια, στη διασταύρωση Φυλής και Ιουστινιανού.



Οι δράστες βγήκαν από στενό και έριξαν μολότοφ στο διερχόμενο λεωφορείο με αποτέλεσμα να πιάσει μικρής έκτασης φωτιά.

Πηγή: skai.gr

Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και μέλη της ΕΛΑΣ.

