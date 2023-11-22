Περισυλλέχθηκαν αρχαία αντικείμενα που ανευρέθηκαν πρωινές ώρες της Δευτέρας (20/11) σε βουνοπλαγιά στις Γούρνες Ηρακλείου.

Τα αρχαία αντικείμενα, μεταφέρθηκαν από κλιμάκιο αστυνομικών και εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Οι αρχαιότητες που κατασχέθηκαν και συνιστούν αντικείμενα ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας είναι τα εξής:

 μαρμάρινη κεφαλή ανδρός,

 τμήμα κεφαλής πήλινου ειδωλίου φτιαγμένου σε μήτρα πιθανόν ρωμαϊκής περιόδου,

 ακέραιο ειδώλιο κυκλαδικού τύπου γυναικείας μορφής με τα χέρια ενωμένα στην κοιλιακή χώρα πιθανώς τρίτης χιλιετίας π.Χ.,

 απόληξη χάλκινου ξίφους με κεντρική νεύρωση πιθανώς μινωικής περιόδου,

 οστέινο εργαλείο με τέσσερις οπές σπασμένο σε -3- μέρη,

 τμήμα στλεγγίδας κλασικής ή ρωμαϊκής περιόδου,

 πήλινο γυναικείο ειδώλιο αναθηματικό φτιαγμένο σε μήτρα πιθανώς κλασσικής ή ρωμαϊκής περιόδου και

 βυζαντινή πόρπη από κράμα χαλκού εβδόμου αιώνα μ.Χ.

Οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείου Ηρακλείου, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

