Κόντρες τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποδσειδώνος - Πώς συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί

Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρων δύο οδηγοί, οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας, σήμερα τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, να πραγματοποιούν αυτοσχέδιο μεταξύ τους αγώνα, προβαίνοντας σε συνεχείς και επικίνδυνους ελιγμούς και κινούμενοι με ταχύτητα πέραν του επιτρεπομένου ορίου, θέτοντας σε κίνδυνο την κυκλοφορία των υπόλοιπων οδηγών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που αφορούν, κανόνες για ελιγμούς των οχημάτων, σκοπούμενη επιβράδυνση, μη χρήση προστατευτικής ζώνης, τροποποίηση οχήματος άνευ αδείας (φιμέ τζάμια) και λοιπές διατάξεις.

Ακόμη, κατασχέθηκαν τα δύο αυτοκίνητα και επιβλήθηκαν στους οδηγούς αυτών οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγοί οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

