Ηλεία: Συνεχίζονται για έκτη ημέρα οι έρευνες για τον 45χρονο οδηγό που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά χειμάρρου

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής συνεχίζει για έκτη ημέρα τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας, Πλουτοχώρι, της Ηλείας, προκειμένου να εντοπίσουν τον αγνοούμενο 45χρονο οδηγό αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από ορμητικά νερά χειμάρρου.

Ειδικότερα, στις έρευνες μετέχουν 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και μία εξαμελής ομάδα τη 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα με δύο λέμβους.

Οι έρευνες των πυροσβεστών πραγματοποιούνται σε όλο το μήκος του χειμάρρου της Κόβιτσας , όπου υπάρχουν πολλά φερτά υλικά, λόγω των βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν, ενώ επεκτείνονται και σε όλα σημεία δίπλα από τον χείμαρρο.

Εκτός όμως από τον χείμαρρο της Κόβιτσας, οι έρευνες των πυροσβεστών έχουν επεκταθεί και προς τον γειτονικό Αλφειό ποταμό, καθώς και στις παρόχθιες περιοχές.

