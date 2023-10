Εξαρθρώθηκε συμμορία που είχε ρημάξει σπίτια και επιχειρήσεις στην Ηλεία Ελλάδα 09:04, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 16 κλοπές, που είχαν διαπράξει οι κατηγορούμενοι μέσα σε ένα μήνα σε οικίες, περίπτερο και αποθήκες αφαιρώντας κοσμήματα, γεωργικά εργαλεία, έπιπλα, ενδύματα, τιμαλφή και 19. 590 ευρώ σε μετρητά