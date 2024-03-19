Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέοι ο αρχιφύλακας και ο συνεργός του για τα 102 κιλά χασίς

Προφυλακιστέοι, με απόφασης ανακριτή και εισαγγελέα, για παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών, κρίθηκαν ο αρχιφύλακας που υπηρετούσε στην Δίωξη Ναρκωτικών Θεσπρωτίας και ο Αλβανός συνεργός του, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο άλλος αστυνομικός, που επίσης είχε συλληφθεί κατά την ίδια επιχείρηση τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής σε καφετέρια στην Σαγιάδα, ενώ βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Η σύλληψη των τριών κατηγορουμένων, έγινε μετά από αστυνομική επιχείρηση που διοργάνωσε ο ίδιος ο Διοικητής της Δίωξης Ναρκωτικών αξιοποιώντας πληροφορίες που είχε. Όταν σε μπλόκο που στήθηκε στην είσοδο της πόλης της Ηγουμενίτσας, οι άνδρες της Δίωξης έκαναν σήμα να σταματήσει στον αρχιφύλακα που οδηγούσε το συμβατικό αυτοκίνητο της Αστυνομίας και μετέφερε 102,5 κιλά χασίς, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και τράκαρε με σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μαζί του είχε, ως συνοδηγό, τον Αλβανό κατηγορούμενο.

Ο άλλος αστυνομικός εντοπίστηκε σε καφετέρια στην Σαγιάδα και υποστήριξε, πως βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία μαζί με τον αρχιφύλακα, όμως μετά από κάποιο φραστικό επεισόδιο με θαμώνες, ο αρχιφύλακας έφυγε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

