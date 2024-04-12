Στην σύλληψη ένος 54χρονου άνδρα, οδηγού νταλίκας, προχώρησαν χθες βράδυ στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, για παράβαση του νόμου 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών».
Μετά από στοχευμένο έλεγχο που έγινε στο φορτηγό όχημα (τράκτορας/επικαθήμενο), που έφτασε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας από την Ιταλία - και κατόπιν ένδειξης από τον σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών - τα στελέχη εντόπισαν επιμελώς στοιβαγμένα στο χώρο του φορτίου 22 χαρτοκιβώτια με διακόσιες 200 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).
Οι συσκευασίες ζύγισαν 225,880 κιλά και η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται στα 1.807.040 ευρώ.
Ο 54χρονος ημεδαπός, οδηγός του Φ/Γ οχήματος (τράκτορας/επικαθήμενο) πρόκειται να προσαχθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών και το Φ/Γ όχημα με το επικαθήμενο.
