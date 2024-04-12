Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηγουμενίτσα: 54χρονος μετέφερε με την νταλίκα από την Ιταλία 225 κιλά Skunk, αξίας 1.800.000 ευρώ - Δείτε φωτογραφίες

Ο ειδικός σκύλος «μύρισε» τα ναρκωτικά που ήταν κρυμμένα μέσα στο εμπόρευμα 

νταλίκα ηγουμενιτσα ναρκωτικά

Στην σύλληψη ένος 54χρονου άνδρα, οδηγού νταλίκας, προχώρησαν χθες βράδυ στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, για παράβαση του νόμου 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

 Μετά από στοχευμένο έλεγχο που έγινε στο φορτηγό όχημα (τράκτορας/επικαθήμενο), που έφτασε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας από την Ιταλία - και κατόπιν ένδειξης από τον σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών - τα στελέχη εντόπισαν επιμελώς στοιβαγμένα στο χώρο του φορτίου 22 χαρτοκιβώτια με διακόσιες 200 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).

σκανκ

Οι συσκευασίες ζύγισαν 225,880 κιλά και η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται στα 1.807.040 ευρώ. 

σκανκ

Ο 54χρονος ημεδαπός, οδηγός του Φ/Γ οχήματος (τράκτορας/επικαθήμενο) πρόκειται να προσαχθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

σκανκ

σκανκ

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών και το Φ/Γ όχημα με το επικαθήμενο. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηγουμενίτσα Ναρκωτικά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark