Εκτεταμένη κάλυψη έχει στον βρετανικό Τύπο η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας «Rodos Week», μέσω της οποίας επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από τα ξενοδοχεία όπου διέμεναν στη Ρόδο λόγω των πυρκαγιών του περσινού Ιουλίου μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν διαμονή για έως επτά ημέρες σε ξενοδοχείο όμοιας κατηγορίας.

Σύμφωνα με σειρά βρετανικών μέσων, ήδη τουλάχιστον 5.000 ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί ώστε να αιτηθούν το voucher αξίας έως 500 ευρώ, γεγονός που δείχνει το ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στο «μεγάλο νησί» για διακοπές στη Ρόδο και στην Ελλάδα γενικότερα, ενώ η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί τους επόμενους μήνες.

Σε πολλά δημοσιεύματα σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση παγκοσμίως όπου μία χώρα προσφέρει τέτοιου είδους αποζημίωση σε ταξιδιώτες που επηρεάστηκαν από μία φυσική καταστροφή.

«Από αυτή την εβδομάδα, χιλιάδες Βρετανοί παραθεριστές δικαιούνται αποζημίωση, όπως υποσχέθηκε πέρυσι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης», αναφέρει σε ηλεκτρονικό δημοσίευμά της η «Independent», παραπέμποντας στη μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία που πραγματοποίησε πέρυσι η ελληνική κυβέρνηση, ειδικά στη βρετανική αγορά, ώστε να εξασφαλίσει ότι επισκέπτες που δεν μπόρεσαν να απολαύσουν τις διακοπές τους εξαιτίας των φωτιών θα είχαν ισχυρά κίνητρα να επιστρέψουν υπό διαφορετικές συνθήκες στο Νησί των Ιπποτών.

Η Ελλάδα είναι «η πρώτη χώρα στον κόσμο» που προσφέρει τέτοια υπηρεσία, σημείωσε στη «Guardian» ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Μύρων Φλουρής, ενώ πολλά δημοσιεύματα ακριβώς επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει προηγούμενο όσον αφορά στην επιλογή της Ελλάδας να προσφέρει vouchers στους πληγέντες τουρίστες.

«Η Ελλάδα προσφέρει δωρεάν διακοπές σε Βρετανούς που απομακρύνθηκαν κατά τις πυρκαγιές στη Ρόδο», αναφέρει σε ηλεκτρονικό δημοσίευμά της «Mirror». Ίδιος είναι ο τίτλος της «Daily Star», ενώ η «Sun» στον τίτλο έχει το λογοπαίγνιο «Isle be there», θέλοντας να πει «Θα είμαι στο νησί». «Η Ελλάδα δίνει voucher για ξενοδοχεία σε όσους απομακρύνθηκαν από τις φωτιές», γράφει το BBC. Ανάλογα κείμενα υπάρχουν σε πολλά άλλα ενημερωτικά σάιτ.

«Το “Rodos Week” είναι ιδέα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και τους ξενοδόχους στη Ρόδο», τονίζεται στην ιστοσελίδα της Daily Mail, η οποία υπενθυμίζει ότι μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα δωμάτιά τους πέρυσι το καλοκαίρι ήταν Βρετανοί και ότι η πρωτοβουλία εξαγγέλθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκπομπή του βρετανικού τηλεοπτικού σταθμού ITV.

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι του «Rodos Week» είναι όλοι οι ενήλικες που διέμεναν σε ξενοδοχεία της Ρόδου τα οποία εκκενώθηκαν τον Ιούλιο του 2023. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο https://vouchers.gov.gr/gr/rodos-week και μπορούν να αξιοποιήσουν το voucher είτε την τρέχουσα εαρινή περίοδο, έως τις 31 Μαΐου, είτε μεταξύ 1 Οκτωβρίου και 15 Νοεμβρίου. Ανάλογα με κατηγορία του ξενοδοχείου και τον τύπο του δωματίου, θα πιστωθούν 300 έως 500 ευρώ.

Μετά από τα ρεκόρ του 2023, ο ελληνικός τουρισμός φαίνεται πως μπήκε στο 2024 με κεκτημένη ταχύτητα, καθώς τον Ιανουάριο το οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους, ενώ και στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι τονώθηκε κατά 9,7%, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

