Ένα πρωτοφανές περιστατικό έζησε 75χρονη όταν, ταξιδεύοντας με το ΚΤΕΛ Άρτας με προορισμό την Θεσσαλονίκη, ο οδηγός την …ξέχασε σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων στην Εγνατία Οδό, κοντά στα Γρεβενά .

Η ηλικιωμένη γυναίκα επέστρεφε από την κηδεία του συζύγου της σε χωριό της Άρτας. Όταν το λεωφορείο έκανε στάση, η γυναίκα κατέβηκε για να επισκεφθεί την τουαλέτα. Ομως, όταν βγήκε έκπληκτη διαπίστωσε ότι το λεωφορείο είχε φύγει.

Σερβιτόρος του εστιατορίου του σταθμού προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει τη γυναίκα και, μετά από αρκετή προσπάθεια, βρήκε το τηλέφωνο του οδηγού του λεωφορείου, τον κάλεσε και του είπε να σταματήσει το όχημα και να μεταφέρει στο σημείο με δικό του αυτοκίνητο την ηλικιωμένη, ώστε να την παραλάβει. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε, ωστόσο, αντιμέτωπος με την απίστευτη αντίδραση του οδηγού, ο οποίος αδιαφόρησε και συνέχισε το δρομολόγιο.

Τελικά, η ηλικιωμένη έφτασε μετά από μεγάλη καθυστέρηση στη Θεσσαλονίκη, με λεωφορείο… σχολικής εκδρομής, που έτυχε να κάνει στάση στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

Όταν οι εκπαιδευτικοί έμαθαν την περιπέτειά της , προθυμοποιήθηκαν να τη μεταφέρουν εκείνοι μέχρι την έδρα του σχολείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί παρέλαβε τη γυναίκα ο γιος της.

Η θέση του ΚΤΕΛ Άρτας

Το ethnos.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Άρτας, Νεκτάριο Μήτσιο, ο οποίος υπογράμμισε ότι η ηλικιωμένη έχει απολύτως δίκιο και ζήτησε συγνώμη για την ταλαιπωρία που υπέστη.

«Έχω μιλήσει με τη γυναίκα και της είπα ότι έχει απολύτως δίκιο. Κακώς ο οδηγός δε μέτρησε τα άτομα που επέβαιναν στο λεωφορείο. Όταν τον πήραν τηλέφωνο, είχε φτάσει ήδη στην Κοζάνη. Από την πλευρά μου θα κινήσω όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τον οδηγό», αναφέρει ο κ. Μήτσιος.

Πηγή: skai.gr

