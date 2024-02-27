Σε τέσσερις συλλήψεις και οκτώ προσαγωγές ατόμων, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγίου Νικολάου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας και Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της βίας και της πρόληψης περιστατικών συμπλοκής ατόμων.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις νυχτερινές ώρες της Δευτέρας 26-02-2024, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγίου Νικολάου για επερχόμενη συνάντηση περίπου τριάντα ατόμων, σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, με αφορμή αθλητική εκδήλωση. Κατά την επιχείρηση, τα άτομα εντοπίστηκαν και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν συνελήφθησαν τρεις διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σιδερογροθιές, μια κτηνοτροφική βέργα και ένα κατσαβίδι. Επιπλέον, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, κατηγορούμενο για παράβαση ΚΟΚ, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν οκτώ ακόμη προσαγωγές ατόμων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου και το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου.

Πηγή: skai.gr

