Χωρίς εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του τόπου -συμπεριλαμβανομένης και της Προέδρου της Δημοκρατίας- και την παρουσία ΜΜΕ τελέστηκε σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, 24 Μαρτίου 2024, η Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, αντί του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών.

Η Εκκλησία της Ελλάδος «έσπασε» μια παράδοση δεκαετιών, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως αντίδραση της Εκκλησίας στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Ωστόσο, το «παρών» στη Θεία Λειτουργία έδωσε ο κ. Γεώργιος Καλαντζής, Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων.

Πριν από δύο ημέρες, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε ενημερώσει με ανακοίνωσή της ότι μετά από απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ότι ο εορτασμός θα γινόταν στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε λιτάνευση των Ιερών Εικόνων στον αύλειο χώρο της Ι.Μ. Πετράκη.

Επίσης, τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, ενώ το «Πιστεύω» ανέγνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Προ της Απολύσεως της Θείας Λειτουργίας αναγνώσθηκε ο «Συνοδικός Τόμος της Ορθοδοξίας» εις ανάμνησιν του γεγονότος της Αναστηλώσεως των Ιερών Εικόνων.

