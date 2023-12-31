Η στιγμή που αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη τυλίγεται στις φλόγες κοντά σε βενζινάδικο

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όταν εν κινήσει αυτοκίνητο κοντά στις Δωδεκαώροφες, στη Νεάπολη τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η φωτιά προκλήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

Επί τόπου έσπευσαν και έσβησαν την πυρκαγιά δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.