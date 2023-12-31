Εορταστικά γεύματα προσέφερε παραμονή Πρωτοχρονιάς ο Δήμος Πειραιά και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά στους άστεγους που διαμένουν στο λιμάνι του Πειραιά και στον Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων Πειραιά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Γιάννης Βοϊδονικόλας παρευρέθηκαν σήμερα στη δράση, όπου προσέφεραν γεύματα στο λιμάνι του Πειραιά.

Πρόκειται για μια κοινωνική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε κάθε γιορτινή περίοδο, με στόχο τη στήριξη συνανθρώπων μας, οι οποίοι διαβιούν υπό δύσκολες συνθήκες.

Είναι χαρακτηριστικό πως περισσότερα από 3.000 γεύματα αγάπης διανεμήθηκαν στις 23, 24, 25, 26, 30, 31 Δεκεμβρίου, όπως θα διανεμηθούν και αύριο, Πρωτοχρονιά από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, με την ενεργό συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας «Αlex».

Στη δράση στο λιμάνι του Πειραιά παρόντες ήταν επίσης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κώστας Κατσαφάδος, ο Διευθυντής Κοινωνικών Δομών της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Νικήτας Κανάκης, Κοινωνικοί Λειτουργοί της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ.ά.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε :

«Όπως κάθε χρόνο, τέτοια ημέρα, βρεθήκαμε με τους ανθρώπους της ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο κεντρικό λιμάνι στον Πειραιά για να προσφέρουμε γεύματα στους αστέγους που μένουν εδώ.

Είναι μια δράση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και ασφαλώς επιθυμία του Δήμου Πειραιά είναι κανένας συμπολίτης μας να μην είναι μόνος 365 ημέρες τον χρόνο, πόσο μάλλον τις γιορτινές ημέρες που διανύουμε. Συνολικά, τις ημέρες αυτές διανεμήθηκαν πάνω από 3.000 γεύματα αγάπης από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, στο λιμάνι και στον Ξενώνα Αστέγων του Δήμου. Προφανώς, δεν καλύπτονται όλες οι ανάγκες της κοινωνίας, αλλά είμαστε παρόντες όπου χρειαστεί και συμβάλλουμε κατά το δυνατόν, ώστε να μειώσουμε προβλήματα, να προσφέρουμε χαμόγελα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Γιάννη Βοϊδονικόλα για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, τους εθελοντές και όλους όσοι συνεισφέρουν στη δράση. Στον Δήμο Πειραιά έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο προστασίας με την ΚΟ.Δ.Ε.Π. και την κοινωνική υπηρεσία του δήμου και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τις ευπαθείς ομάδες του Πειραιά αλλά και τους πιο ευάλωτους, που είναι οι άστεγοι. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους»!

Ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Γιάννης Βοϊδονικόλας, σε δήλωσή του, ανέφερε:

«Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. όπως κάθε χρόνο, τις γιορτινές ημέρες βρίσκεται δίπλα στους συμπολίτες μας που ζουν στο λιμάνι και στον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας Αστέγων Πειραιά. Τα εορταστικά γεύματα αγάπης αποτελούν ένα ελάχιστο δείγμα της έμπρακτης συμπαράστασής μας προς αυτούς.

Ακόμη κaι αυτές τις ημέρες, στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. προσπαθούμε να μην μείνει κανείς μόνος του στον Πειραιά!

Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με υγεία και αγάπη!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.