Σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Ρεθύμνου έχουν μεταφερθεί οι 29 μετανάστες που εντοπίστηκαν το Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή 16,5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου συνελήφθη και ένας 43χρονος αλλοδαπός ως ο διακινητής των μεταναστών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε είκοσι εννέα αλλοδαπούς, οι οποίοι μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και από εκεί, σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Ρεθύμνου.

Κατά δήλωση των επιβαινόντων, είχαν ξεκινήσει πρωινές ώρες την 30-12-2023, από παραλία πλησίον περιοχής «KAMBUT» Λιβύης, με προορισμό την Ελλάδα.

Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 43χρονος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους προαναφερθέντες αλλοδαπούς ως ο διακινητής του σκάφους, για παράβαση του άρθρου 30 του Ν. 4251/2014 (Διευκόλυνση), του άρθρου 83 Ν. 3386/2005 (Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα), σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π. Κ. (Συναυτουργία) και του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο)».

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου, άλλο ένα σκάφος με 70 μετανάστες εντοπίστηκε στην παραλία Κόρφου της Γαύδου, προερχόμενο από τις ακτές τις βόρειας Αφρικής. Οι 70 διασωθέντες μεταφέρθηκαν και παραμένουν σε χώρο φιλοξενίας του Δήμου Χανίων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες.

