Ομαλά εξελίσσεται έως αυτή την ώρα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επιστροφή των εκδρομέων για το τριήμερο της 25ης Μαρτίου, από τις εθνικές οδούς Αθηνών - Κορίνθου, στην οποία παρατηρείται αυξημένη κίνηση, και Αθηνών - Λαμίας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6.00 σήμερα το πρωί έως τις 18:00 έχουν περάσει από τα διόδια της Ελευσίνας 29.864 οχήματα και από τα διόδια των Αφιδνών 21.537 οχήματα.

Σημειώνεται ότι έως και απόψε ισχύουν αυξημένα τροχονομικά μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων. Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της ΕΛΑΣ, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Ειδικότερα, έχουν διατεθεί περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση των οδικών δικτύων.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σήμερα ισχύει για το ρεύμα εισόδου, από τις 15:00 έως τις 21:00, απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

