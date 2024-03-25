Επεισόδιο, ευτυχώς μικρής έκτασης, σημειώθηκε στην πλατεία Ελευθερίας μετά το πέρας της παρέλασης της 25ης Μαρτίου, όταν μέλη του Εργατικού Κέντρου Λαμίας και του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ προσπάθησαν να περάσουν με πανό μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και να μοιράσουν στον κόσμο τα αιτήματά τους.

Δεν του επετράπη η πρόσβαση και δημιουργήθηκε ένταση.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Lamiareport.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.