Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, συνελήφθησαν 7 μέλη εγκληματικής ομάδας, που εισήγαγαν και διακινούσαν στη χώρα ποσότητες λαθραίων γεωργικών φαρμάκων.

Πρόκειται για 5 ημεδαπούς άνδρες και 2 αλλοδαπούς άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και λαθρεμπορία.

Ειδικότερα, από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι άνδρες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με στόχο την παράνομη εισαγωγή στη χώρα λαθραίων γεωργικών φαρμάκων και την περαιτέρω διακίνησή τους, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, προχθές (23 Μαρτίου 2024) το βράδυ σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας, εντοπίστηκαν τη στιγμή που μεταφόρτωναν ποσότητες λαθραίων φυτοφαρμάκων από φορτηγό όχημα – που επέβαιναν οι 2 αλλοδαποί άνδρες – σε δύο Ι.Χ.Ε. οχήματα – που επέβαιναν οι 4 από τους ημεδαπούς άνδρες – οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Ο πέμπτος ημεδαπός άνδρας εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο να επιβαίνει σε Ι.Χ.Ε. όχημα, εποπτεύοντας τον χώρο και στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα που έγινε στο φορτηγό όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 680 συσκευασίες και 318 δοχεία λαθραίων φυτοφαρμάκων και στα άλλα 2 Ι.Χ.Ε. οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 98 συσκευασίες με λαθραία φυτοφάρμακα.

Συνολικά κατασχέθηκαν 778 κιλά και 306 λίτρα λαθραίων φυτοφαρμάκων, τα οποία δεν έφεραν, όπως απαιτείται, ετικέτα με ελληνική επιγραφή και οδηγίες χρήσης, ούτε αριθμό έγκρισης του προϊόντος και άδεια διάθεσης στην αγορά, ενώ δεν καταβλήθηκαν γι’ αυτά οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Στην κατοχή των 2 ημεδαπών ανδρών και του ενός αλλοδαπού άνδρα βρέθηκε συνολικά και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.065 ευρώ.

Επίσης κατασχέθηκαν και τα παραπάνω οχήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

