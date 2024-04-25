Η Μαρέβα Μητσοτάκη στην Ζάκυνθο για την επαναλειτουργία του Λυκείου Ελληνίδων 

Στη Ζάκυνθο βρέθηκε η Μαρέβα Μητσοτάκη με αφορμή πρόσκληση που έλαβε από το Λύκειο Ελληνίδων Ζακύνθου, το οποίο επαναλειτουργεί για πρώτη χρονιά μετά από δεκαετίες διακοπής των δραστηριοτήτων του.

Στην εκδήλωση με τίτλο Γυναικείες Χρονο-διαδρομές βρέθηκε πλήθος Ζακυνθίων, ενώ το παρών έδωσε και ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δ. Ακτύπης και ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος.

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Αλεξάνδρας Μαρούδα, προέδρου του Λυκείου και της Μαρίας Πουλιέζου ιδρυτικού μέλους, περιελάμβανε πλήθος δράσεων και εισηγήσεων που ανέδειξαν με επιτυχία τόσο τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού, όσο και τα ζητήματα που αφορούν την σύγχρονη γυναίκα. Έμφαση δόθηκε στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η δημιουργία και η τέχνη, κυρίως η δεξιοτεχνία, στη γυναικεία ενδυνάμωση.

«Μέσα από τη Δημιουργία η Γυναίκα μπορεί να εκφραστεί, να αναπτύξει προσόντα και δεξιότητες, να είναι οικονομικά ανεξάρτητη, να μετέχει στην συλλογική ζωή, αφήνοντας παντού το δικό της αποτύπωμα» είπε χαρακτηριστικά η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Μιλώντας για τον ρόλο του Λυκείου Ελληνίδων υπογράμμισε «παρότι το έργο σας αντλεί αξίες από το Παρελθόν στην πραγματικότητα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου. Άλλωστε, η παράδοση δεν είναι μέγεθος στατικό, αλλά δυναμικό. Ακριβώς γι’ αυτό απαντά στις ανάγκες του σήμερα».

Η Μαρέβα Μητσοτάκη δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην τάση που παρατηρείται στον χώρο της τέχνης διεθνώς για επιστροφή στην χειροτεχνία κάτι που πηγάζει από την ανάγκη του ανθρώπου να επιστρέψει στην απλότητα και την αυθεντικότητα, ενώ τόνισε πως η τάση έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Συνδέεται με την επαγγελματική αποκατάσταση, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την τουριστική ανάδειξη περιοχών, τις εξαγωγές και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

