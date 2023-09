Νέο βίντεο- ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 36χρονου Αντώνη- «Είναι έγκλημα», λέει ο αδελφός του Ελλάδα 13:08, 06.09.2023 linkedin

O 36χρονος άνδρας από τον Άγιο Νικόλαο έχασε τη ζωή του όταν τον έσπρωξαν από τον καταπέλτη του πλοίου μέλη του πληρώματος - Στο νέο βίντεο ακούγονται οι επιβάτες άλλου πλοίου να φωνάζουν για βοήθεια, ενώ ο Αντώνης παλεύει στη θάλασσα για τη ζωή του