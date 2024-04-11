Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα έξι οχημάτων μέσα στο τούνελ στον Περιφερειακό – Δείτε βίντεο

Καραμπόλα έξι οχημάτων σημειώθηκε περίπου στις 16:00 μέσα στο τούνελ στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τα οχήματα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς τα δυτικά.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πλήρωμα του οποίου παρέλαβε μια 40χρονη σε καλή κατάσταση και την μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε στο facebook ο Γιάννης Καστούρας:

Πηγή: skai.gr

