Συγγνώμη ζητά ο 30χρονος αλλοδαπός για την επίθεση σε 32χρονη μέσα σε καφετέρια στη Σύμη, καθώς η γυναίκα να κατήγγειλε απόπειρα βιασμού.

Ο 30χρονος ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τίποτα, καθώς ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ, αρνείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει την 32χρονη.

«Ζητώ συγγνώμη για ό,τι συνέβη. Ήμουν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν θυμάμαι τίποτα. Είμαι οικογενειάρχης, έχω ένα μικρό παιδί και σε καμία περίπτωση δεν αποπειράθηκα να βιάσω την κοπέλα» επέμεινε ο 30χρονος μιλώντας στο Mega.

«Θα σας πω μόνο ότι πονάω, δεν είμαι καλά. Θέλω απλά να τον τιμωρήσουν. Να πάρει ό,τι του αξίζει. Καμία γυναίκα να μην ζήσει αυτή την ένταση και τον πόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά η νεαρή γυναίκα στον Alpha την Τετάρτη.

