Η Καθημερινή: Πιο αυστηρές ποινές για το μπούλινγκ

Αυστηρότερες ποινές με επαναφορά της πενθημερης αποβολής και ευκολότερη οριστική αποβολή από το σχολείο περιλαμβάνονται στα μέτρα που προωθεί το υπουργείο Παιδείας ως ανάχωμα στην αύξηση του σχολικού εκφοβισμού.

Τα μέτρα που παρουσιάζει σήμερα Η Καθημερινή θα ανακοινωθούν επισήμως μέσα στον Μάρτιο και θα ισχύσουν αμέσως.

Στο πλαίσιο αυτό συντάσσονται πρωτόκολλα αντιμετώπισης των περιστατιών ενδοσχολικής βίας, την ίδια στιγμή που οι εκπαιδευτικοί είναι ευάλωτοι στις πιέσεις των γονεών θυτών.

Τα «σπασμένα» των παιδιών σε περιπτώσεις καταστροφών στο σχολείο θα τα πληρώνουν οι γονείς. Επίσης, τα παιδιά θα μπορούν να απευθύνονται εντός σχολείου σε κοινωνικούς λειτουργούς χωρίς να έχουν σχετική συναίνεση γονεών, όπως ισχύει σήμερα.

Εντός του μηνός αναμένεται να τρέξει και καμπάνια εθνικής εμβέλειας με τη συμμετοχή του υπουργείου Παιδείας και άλλων εμπλεκόμενων υπουργείων και δημόσιων φορεών.

