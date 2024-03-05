Ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την προετοιμασία της επερχόμενης αντιπυρικής περιόδου πραγματοποίησε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο επίσκεψής του στο νησί.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην μονάδα δασοκομάντο, περίπου 40 δασοκομάντος (Ειδικές Δυνάμεις Δασοπροστασίας) που προστίθεται στη Χίο για να συμβάλλει «στο έργο καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών».

«Είναι πολύ σημαντικό για το νησί πλέον, ότι προστίθεται στο νησί της Χίου μία μονάδα ΕΜΟΔΕ δασοκομάντο, δασοπυροσβέστες πολύ σημαντικοί για μας. Υπολογίζεται ότι θα είναι 40 δασοκομάντος, οπότε αυτοί θα προστεθούνε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και φυσικά θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο στο έργο καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών» δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Παράλληλα ο υπουργός επέστησε την προσοχή σε όλους τονίζοντας ότι «η Χίος είναι ένα πανέμορφο νησί, έχει ιστορία, έχει πολιτισμό, έχει δύναμη, έχει τουρισμό και η δουλειά της Πολιτικής Προστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος και όλων των δυνάμεων ασφαλείας είναι να προστατεύουν το νησί».

Δράσεις πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο

Επιπλέον, ο υπουργός αναφέρθηκε σε δράσεις πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο επισημαίνοντας ότι η πρόληψη καθώς και η αντιμετώπιση «είναι πολύ σημαντική». «Σε ότι έχει να κάνει με την πρόληψη, έχουμε ορίσει νομοσχέδιο στη Βουλή, έχουμε φροντίσει έτσι ώστε το σύνολο των δυνάμεων προκαταβολικά να αντιμετωπίσει καταστάσεις τις οποίες υπάρχουν. Θα μπούμε στα δάση με το ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Εκατό μέτρα περίμετρος γύρω γύρω από τα στρατόπεδα θα πρέπει να είναι ξυρισμένα και με ζώνες δασοπυρόσβεσης το καλοκαίρι και φυσικά καλούνται και οι πολίτες να συνεισφέρουν, να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους τα περιαστικά, περιδασικά, τα σπίτια τους και να φροντίσουν έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να προστατεύσουμε αυτό το πανέμορφο νησί» επεσήμανε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε:

«Για αυτούς οι οποίοι είτε αδιαφόρησαν τα τελευταία χρόνια, είτε επί τούτου ήταν καθ έξιν εμπρηστές, είτε δε σέβονται τους συμπολίτες μας, τη φύση αλλά και τη προστασία του νησιού, όπως καταλαβαίνετε πλέον με τον νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος ψηφίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν πρόκειται πλέον περί πλημμελήματος ή εξ αμελείας πρόκληση πυρκαγιάς που οδηγεί σε απώλεια ανθρώπινης ζωής ή οικολογικής καταστροφής, αλλά για κακούργημα που τιμωρείται με δέκα χρόνια κάθειρξη και 200.000 ευρώ πρόστιμο. Οπότε θα προστατέψουμε τους πολλούς, τη χώρα μας και το νησί μας έναντι αυτών των κάποιων λίγων που δε σέβονται τους συμπολίτες τους, δε σέβονται το νησί, δε σέβονται τη χώρα, δε σέβονται την περιουσία του ελληνικού λαού».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης, συνοδεύοντας τον κ. Κικίλια στην επίσκεψή του, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το μήνυμα που έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας ότι το κράτος θα κάνει τον δικό του ρόλο στην προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και οι πολίτες πρέπει να κάνουν τον δικό τους ρόλο, να καθαρίσουν να χωράφια τους, να προστατέψουν την άσκοπη χρήση φωτιάς το καλοκαίρι, γιατί είδαμε δυστυχώς σε προηγούμενα καλοκαίρια πολλές πυρκαγιές να προκαλούνται από αμέλεια. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον Βασίλη Κικίλια όχι μόνο ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην προηγούμενη αντιπυρική περίοδο αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πάντα τον ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνει για τα θέματα της Χίου. Θα συζητήσουμε και κάποια τοπικά θέματα όπως το κλιμάκιο του Ερεσού, τη μετεγκατάσταση του κλιμακίου των Καρδαμύλων, στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης».

Στη σύσκεψη μετείχαν ο διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Βορείου Αιγαίου, αρχιπύραρχος Παναγιώτης Κυπριωτέλλης, ο διοικητής Π.Υ. Ν. Χίου, πύραρχος Σταύρος Καπελλαρίδης, ο υποδιοικητής Π.Υ. Χίου, επιπυραγός Απόστολος Ντίλης, ο αστυνομικός διευθυντής Χίου, Ιωάννης Αραμπατζής, ο διοικητής 96 ΑΔΤΕ Χίου, ταξίαρχος Χαράλαμπος Αμπατζίδης, ο δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλάφης, ο διοικητής Λιμεναρχείου Χίου, αντιπλοίαρχος Παντελής Βατούσης, o αντιπεριφερειάρχης Χίου, Παντελής Βρουλής, η διευθύντρια Δασών Χίου, Θωμαΐς Κοιλούκου, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας δήμου Χίου, Νικόλαος Βορριάς, ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χίου, Γεώργιος Ζώας, ο διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ, Γεώργιος Καλαμάκης.

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας θα παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης πιλοτικού προγράμματος για την κλιματική κρίση το οποίο εκπονείται με τη συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) και του Ιδρύματος Λάτση, με αντικείμενο την ενημέρωση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή.

