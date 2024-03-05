Νέο μήνυμα κατά του γάμου ομοφύλων έστειλε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος ο οποίος προσερχόμενος στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο η οποία συνεδριάζει σήμερα είπε «Γάμους τέτοιου είδους δε σας εύχομαι».

Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας αφού παρέπεμψε στις αποφάσεις της ΔΙΣ, πρόσθεσε: «Νέοι είστε όλοι… Να κάνετε βαπτίσεις. Γάμους τέτοιου είδους δεν σας εύχομαι».

Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση στην οποία εκτός από τα υπηρεσιακά θέματα της Εκκλησίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθούν και οι αντιδράσεις για τον νόμο που προκαλεί αντιδράσεις στους κόλπους των ιερωμένων.

Ένα από τα σενάρια που πιθανόν να εξεταστεί είναι αν θα παρευρεθούν στις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου ο Αρχιεπίσκοπος και οι μητροπολίτες της Εκκλησίας.

Επίσης αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα των βαπτίσεων των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών.

«Η Εκκλησία δεν αντιδρά. Αγαπάει. Ελευθερία έχουμε, ο καθένας κάνει ότι θέλει, αλλά αυτό το ότι θέλει να μη γίνεται… Η Εκκλησία θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα αφού δούμε όλη την γκάμα των θεμάτων» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος και απευθυνόμενους στους δημοσιογράφους είπε «σας βλέπω όλους νέους. Να κάνετε βαπτίσεις σας εύχομαι. Γάμους τέτοιου είδους δεν σας εύχομαι».

Πηγή: skai.gr

