kataggelies@skai.gr: Ζητούν αύξηση λόγω τριετίας και «εισπράττουν» απόλυση

Αντιμέτωποι με την απειλή της απόλυσης έρχονται εργαζόμενοι που ζητούν αύξηση στις αποδοχές τους λόγω τριετιών, σύμφωνα με καταγγελίες τηλεθεατών στον ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, φοβούνται όπως λένε να κάνουν επίσημη καταγγελία γιατί τότε η απόλυση θεωρείται δεδομένη.

Μιλώντας στους Αταίριαστους ο εργατολόγος Κώστα Τσουκαλάς συμβουλεύει τους εργαζόμενους να γνωστοποιούν στους εργοδότες τους εγγράφως τις τριετίες εκ τω προτέρων, ώστε να μην ακούσουν την δικαιολογία «δεν το ήξερα γιαυτό δεν σου έβαλα την αύξηση».

Η πιο ασφαλής κίνηση για τον εργαζόμενο, που δεσμεύει τον εργοδότη, είναι να κοινοποίηση γραπτώς την προϋπηρεσία του – όχι προφορικά – στον εργοδότη του, ώστε αν απολυθεί μετά την κοινοποίηση, να μπορεί να κινηθεί νομικά γιατι η απόλυση θα είναι καταχρηστική.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος - υπάλληλος πηγαίνει σε μια καινούρια εταιρία και η διεύθυνση του ζητά να μην στείλει τις τριετίες, αλλιώς δεν θα τον προσλάβει, τότε ο εργαζόμενος μπορεί να πάει να το καταγγείλει στην επιθεώρηση εργασίας.

