Η κακοκαιρία Oliver έφτασε τα ξημερώματα στην Αττική

Ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες και κεραυνοί έπληξαν τα ξημερώματα περιοχές της Αττικής, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για κοπές δέντρων σε Χαλάνδρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Διόνυσο, Κυψέλη και Παλαιό Φάληρο.

Η Εθνική μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προειδοποιήσει με έκτακτο δελτίο για σημαντική επιδείνωση του καιρού από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής έως και την Κυριακή με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα, τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Πρόγνωση καιρού

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα.

Οι άνεμοι από το νωρίς το απόγευμα θα πνέουν θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις 7 με 9 μποφόρ, αρχικά νοτιοδυτικοί και βαθμιαία από τα δυτικά βορειοδυτικοί.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από τις βραδινές ώρες όμως θα παρουσιάσει πτώση, η οποία στα βόρεια θα είναι αισθητή και θα σημειωθεί παγετός, κυρίως στα βορειοδυτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές αρχικά στη Θράκη και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα και από τα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 6 με 8 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Από το βράδυ θα σημειώσει αισθητή πτώση.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες στα ορεινά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, από τις πρώτες απογευματινές ώρες 7 με 8 και γρήγορα βορειοδυτικοί τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Από το απόγευμα και από τα βόρεια θα σημειώσει πτώση η οποία στα βόρεια θα είναι αισθητή.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά στη νότια Πελοπόννησο, ενώ από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 που βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Από το βράδυ θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Από το βράδυ θα σημειώσει πτώση.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, ενώ αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 που βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ. Τη νύχτα θα γίνουν δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από το βράδυ θα σημειώσει πτώση.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, με βαθμιαία ενίσχυση στα 7 με 8 και πρόσκαιρα το βράδυ τοπικά στα 9 μποφόρ. Τη νύχτα θα γίνουν δυτικοί 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά στη δυτική Θεσσαλία, ενώ το βράδυ θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από αργά το απόγευμα βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Από το βράδυ θα σημειώσει αισθητή πτώση.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στα 6 με 8 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Από το βράδυ θα σημειώσει πτώση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ το βράδυ θα εξασθενήσουν. Από το βράδυ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στις γύρω ορεινές και ημιορεινές περιοχές (ενδεικτικό υψόμετρο 500-700 μέτρα).

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτικοί άνεμοι 7 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Από το βράδυ θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Ο καιρός την Κυριακή

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα και πιθανώς τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις απόγευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση σε όλη τη χώρα και τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί παγετός, στα βόρεια τοπικά ισχυρός. Θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -5 έως 09 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια από -2 έως 14 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα η μέγιστη θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια και βαθμιαία βελτίωση. Από το απόγευμα εκ νέου νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα νότια με τοπικές βροχές και πιθανόν στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγες χιόνια θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.