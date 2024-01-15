Μητέρα ανήλικου θύματος του ροζ κυκλώματος στο skai.gr: «Εκτός από τη Λορέλα υπάρχουν κι άλλοι μαστροποί»

Του Μάκη Συνοδινού

Συγκλονίζει η μητέρα 15χρονης κοπέλας, θύμα του «ροζ» κυκλώματος που «ψάρευε» μαθήτριες, τις εξωθούσε στη πορνεία και τις έπειθε να γίνουν συνοδοί πολυτελείας.

Μιλώντας στο skai.gr ανοίγει την καρδιά της και αποκαλύπτει πως εκτός από την «Λορέλα», υπάρχουν και άλλοι μαστροποί, ενώ περιγράφει πως η κόρης της έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της όταν έπεσε στα δίχτυα του κυκλώματος μαστροπείας.

«Δεν είναι μόνο το παιδί μου, είναι ακόμη επτά ανήλικες που ξέρω. Ούτε είναι μόνο η «Λορέλα», υπάρχει και η… (αναφέρει όνομα) που είναι μπλεγμένη με την «Λορέλα» από 14 ετών.

Η [...] (αναφέρει όνομα) πήρε στον λαιμό της την κόρη μου και την πήγε στους πελάτες. Είχα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι το παιδί μου είχε μπλέξει σε κάτι τέτοιο. Έκατσα μαζί της και μου είπε τα πάντα. Αμέσως την πήρα και πήγαμε στη αστυνομία, εκεί της έδειξαν φωτογραφίες και τους αναγνώρισε. Είναι και άλλοι στο κύκλωμα αυτό» ανέφερε.

Όσο η συζήτηση έρχεται στην ανήλικη κόρη της και τον εφιάλτη που έζησε, η μητέρα «σπάει» καθώς όπως λέει η ανήλικη παλεύει να βρει τους ρυθμούς της και να αφήσει πίσω της την ιστορία που παραλίγο να καταστρέψει τη ζωή της.

«Εγώ το παιδί μου δεν το γέννησα για να το εκμεταλλευτούν όλοι αυτοί. Η κόρη μου ήταν το λεγόμενο «φυτό» το διαβασμένο παιδί, άριστη παντού. Από 6 χρονών ασχολείται με τον αθλητισμό. Ήταν ένα παιδί με πείσμα με όνειρα και τώρα δεν ξέρει που βρίσκεται. Το παιδί προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του ξανά. Τώρα συνέρχεται, πηγαίνει σχολείο, προπονήσεις. Μέχρι σήμερα φοβάται ότι θα την βρουν. Πριν λίγες ημέρες άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της, άλλαξε το νούμερο της στο κινητο ζούμε τραγικές καταστάσεις. Ζω μια κόλαση από τότε που το έμαθα. Δεν έχω άλλη δύναμη, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το παιδί μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.