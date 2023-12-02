Όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες νοσηλείας και αποθεραπείας για όλους τους τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ σε δημόσιες ή ιδιωτικές δομές τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, υπογραμμίζει σε άρθρο της στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η διοικήτρια του οργανισμού Θ. Καρποδίνη.

Η κ. Καρποδίνη προσθέτει πως οι τραυματίες εξαιρούνται από κάθε συμμετοχή και επιβαρύνσεις για την αγορά και προμήθεια φαρμάκων ή σκευασμάτων και σε περίπτωση που έχουν πληρώσει συμμετοχή για φάρμακα, ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, παρέχεται η δυνατότητα αποζημίωσης προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει από τους 126 τραυματίες, 2 νοσηλεύτηκαν στο εξωτερικό, 71 υπεβλήθησαν σε διαγνωστικές εξετάσεις, 13 ασθενείς απευθύνθηκαν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για απόδοση δαπανών, όπως επισκέψεις σε ψυχιάτρους, ορθοπεδικούς, πλαστικούς χειρουργούς και 16 αποζημιώθηκαν για ιατροτεχνολογικό υλικό.

Τέλος η κ. Καρποδίνη εξηγεί με ποιους τρόπους μπορούν οι τραυματίες να συνεχίσουν να απευθύνονται για τα ζητήματα τους στον ΕΟΠΥΥ και καταλήγει τονίζοντας: «Καθημερινά στηρίζουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Είμαστε δίπλα τους. Είναι η αποστολή μας».

Οκτώ ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διευκόλυνση των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών

Με 8 ερωτήσεις - απαντήσεις ο ΕΟΠΥΥ διευκολύνει τους τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών να αναζητήσουν τις δωρεάν παροχές που δικαιούνται.

Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν, ο Οργανισμός κατευθύνει όλους τους ενδιαφερόμενος για τις παροχές που δικαιούνται και για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να λάβουν αυτές τις παροχές.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις:

1. Τι αναφέρει συγκεκριμένα η διάταξη του νόμου 5039/2023 που αφορά στους Τραυματίες των Τεμπών;

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.5039, ο Οργανισμός καλύπτει πλήρως δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης. Υλικά και Υπηρεσίες, σε όλες τις δομές Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Επίσης, καλύπτει τα έξοδα μετάβασής σε δομές αποκατάστασης του Εξωτερικού.

2. Με ποια διαδικασία μπορώ να λάβω αυτές τις παροχές και ποιες είναι αυτές οι παροχές;

Η διαδικασία πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους και οι παροχές είναι όλες με μηδενική συμμετοχή:

Α) Μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι παροχές είναι διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροτεχνολογικά υλικά, ορθοπεδικά είδη (νάρθηκες, κηδεμόνες, αμαξίδια κά) αναπνευστικά είδη και φυσικοθεραπείες.

Β) Μέσω εγγραφής και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών (για τραυματίες με εγκαύματα) που γίνεται από τον θεράποντα ιατρό. Παρέχονται γέλες, επιθέματα, αναπλαστικές κρέμες, αντηλιακά.

Γ) Μέσω ατομικών αιτημάτων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού για όσες παροχές δεν συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά. Παρέχονται μη συνταγογραφούμενα προϊόντα όπως γάζες, bedadine, pulvo κά, καθώς και μη συνταγογραφούμενες Υπηρεσίες όπως ψυχοθεραπείες, λογοθεραπείες, ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενών, νοσηλείες / αποκατάσταση εξωτερικό.

3. Πού καταθέτω τα ατομικά αιτήματα και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού (<https://www.eopyy.gov.gr/sites/ALL). Ανάλογα> με τον τόπο κατοικία του ασθενούς μπορούν να υποβληθούν στην αντίστοιχη ΠΕΔΙ.

Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία εύρεσης της αρμόδιας Διεύθυνσης μπορούν να απευθύνονται στα τηλεφώνα που έχουν δοθεί στο από 4/11/2023 Δελτίο Τύπου (210 6971707-708 & 709).Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ιατρική γνωμάτευση, απόδειξη / τιμολόγιο αγοράς, εξιτήριο.

4. Με ποιο τρόπο γίνεται η υποβολή του ατομικού αιτήματος στη ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ;

Οι ασφαλισμένοι μπορούν είτε δια ζώσης στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια κατά τόπους ΠΕΔΙ. Στην περίπτωση δυσκολίας εύρεσης του email μπορούν να τα αποστέλλουν στο email της Διοίκησης dioikitis@eopyy.gov.gr.

5. Υπάρχει ποσοστό συμμετοχής στα φάρμακα;

Δεν υπάρχει συμμετοχή. Οι τραυματίες του δυστυχήματος εξαιρούνται από κάθε συμμετοχή και επιβαρύνσεις για την αγορά και προμήθεια φαρμάκων ή σκευασμάτων.

6. Σε περίπτωση πληρωμής συμμετοχής για φάρμακα, παρέχεται η δυνατότητα αποζημίωσης;

Ναι, προσκομίζοντας αντίγραφο της συνταγής και το φορολογικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο) στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ.

7. Αν αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα που μπορώ να απευθυνθώ;

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διευκρίνιση, είναι εφικτή η επικοινωνία με το γραφείο της Διοίκησης στα τηλέφωνα 210 6971707-708 & 709 ή και στο email dioikitis@eopyy.gov.gr

8. Αν αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα με πάροχο υγείας που μπορώ να απευθυνθώ;

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διευκρίνιση σχετικά με την αποζημίωση, ο πάροχος μπορεί να επικοινωνεί με το γραφείο της Διοίκησης στα τηλέφωνα 210 6971707-708 & 709 ή και στο email dioikitis@eopyy.gov.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

