Στο χωριό Άνω Βούβες στην περιφερειακή ενότητα Χανίων της Κρήτης βρίσκεται ίσως η πιο διάσημη ελιά του κόσμου – καθώς πιστεύεται ότι είναι η αρχαιότερη.

Η ακριβής ηλικία του ελαιόδεντρου δεν μπορεί να προσδιοριστεί αλλά επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπολόγισαν ότι είναι περίπου 4.000 ετών.

Επιπλέον, η ανάλυση δακτυλίων δέντρου έδειξε ότι το δέντρο είναι τουλάχιστον 2.000 ετών.

Σε κάθε περίπτωση - και μόνο από τον μέσο όρο - η ελιά των Βούβων είναι τουλάχιστον 3.000 ετών

The Olive Tree of Vouves, located in the village of Ano Vouves on the island of Crete, is indeed considered one of the oldest olive trees in the world. While its exact age cannot be determined, scientists from the University of Crete estimate it to be around 4,000 years old. This… pic.twitter.com/kbrqqPNEWV — Historic Vids (@historyinmemes) December 11, 2023

Ο κορμός έχει περίμετρο 12,5 μέτρα και διάμετρο 4,6 μέτρα και το δέντρο παράγει ελιές ακόμα και σήμερα.

Το 1997, η ελιά των Βούβων ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης ενώ κλαδιά από το δέντρο χρησιμοποιήθηκαν για τα στεφάνια των νικητών των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 και των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2008.

