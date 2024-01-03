Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα – Επί ποδός 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης (λίγο πριν τις 7 μ.μ.) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Λάρισας.

Το διαμέρισμα πρώτου ορόφου τυλίχθηκε στις φλόγες υπό αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται και να σπεύδει στο σημείο με 7 οχήματα, τέσσερα υδροφόρα και τρία βοηθητικά, καθώς και 15 άνδρες.

Η φωτιά περιορίστηκε ωστόσο ακόμη οι πυροσβέστες επιχειρούν προκειμένου να γίνει πλήρη κατάσβεση.



Οι ένοικοι του διαμερίσματος δεν κινδύνευσαν, εγκαταλείποντάς του εγκαίρως.

