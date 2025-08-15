Η ανατριχιαστική ομολογία για την φωτιά που κατέκαψε την Αχαΐα

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου Πατρών.

Οι άλλοι δύο νεαροί, κατηγορούμενοι για τη φωτιά στα Συχαινά, έλαβαν προθεσμία μέχρι την Κυριακή.

Στον εντοπισμό τους συνέβαλαν μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίοι παραμένουν σοκαρισμένοι από την ομολογία του «πίναμε μπύρες και είπαμε να βάλουμε φωτιά», όπως ακριβώς ειπώθηκε από τον 19χρονο συλληφθέντα.

Εξαγριωμένοι κάτοικοι της Πάτρας αποδοκίμασαν τους κατηγορούμενους για την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Συχαινά Αχαΐας, την ώρα που αποχώρησαν από τα δικαστήρια.

Ενώπιον των αστυνομικών, ο 19χρονος ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε με έναν αναπτήρα τη φωτιά, ενώ και οι δύο άνδρες υποστήριξαν ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια ουσιών.

«Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι»

«Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο», υποστήριξε από την πλευρά του ο 27χρονος.

«Τις κινήσεις των δύο κατηγορούμενων εμπρηστών τη νύχτα που ξεκίνησε η πυρκαγιά, αποτύπωσαν κάτοικοι στη Βούντενη Αχαΐας, με τα κινητά τους τηλέφωνα»

Η γυναίκα που ειδοποίησε την αστυνομία, μίλησε στον ΣΚΑΪ.

Περιέγραψε πως «Δεκαεννιά- είκοσι χρονών πρέπει να ήταν. Και σταματάνε εδώ πέρα. Τους βλέπω. Όταν είχαν φύγει από εδώ ότι είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και βρήκα το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του. Δε βρήκα τίποτα μέσα μόνο ένα μαύρο που ήταν φουλάρι και η αστυνομία μου είπε ότι ήταν στουπί».

«Όταν φύγαν αυτοί πήγα και βρήκα αυτό. Φυσικά, και το έδωσα στην αστυνομία. Ο μπροστά γέλαγε και ο πίσω συνοδηγός μου έλεγε ότι δεν είναι έτσι και ότι απλώς ήρθαν εδώ να αράξουν και να δούνε τη φωτιά».

Λίγα μέτρα δίπλα από το σημείο έναρξης της φωτιάς, ανάμεσα σε Βούντενη και Συχαινά, οι κάτοικοι θα εντοπίσουν αυτό το μπουκάλι με βενζίνη. Μέσα στην τσάντα του 27χρονου, οι αστυνομικοί βρήκαν σπίρτα και έναν αναπτήρα.

Οι εστίες φωτιάς στα Συχαινά εμφανίστηκαν την ώρα που στην Αχαΐα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν δύο ακόμα πυρκαγιές.

Αυτή που ξεκίνησε το μεσημέρι στα Φλογεραίικα και έφτασε μέχρι την Κάτω Αχαΐα και μια δεύτερη που ξέσπασε στις έξι το απόγευμα στο Πλατάνι. Μετά τις 23:00 το βράδυ, οι Πυροσβέστες βρέθηκαν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα αδυνατώντας να ανακόψουν τις φλόγες.

Η αλληλουχία των πυρκαγιών που άρχισαν να εμφανίζονται την ώρα της μάχης για την κατάσβεση της φωτιάς στη Δυτική Αχαΐα, προκάλεσε άμεσα υποψίες στις αρχές και τους κατοίκους για εμπρησμούς.

Πηγή: skai.gr

