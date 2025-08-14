Φωτιά στην Πάτρα - Ομολόγησε 19χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά

Σε δύο συλλήψεις, ενός 19χρονου και ενός 27χρονου, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από βίντεο και μαρτυρίες, προχώρησε η ΕΛΑΣ για τη φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας.

Ο 19χρονος συνελήφθη για εμπρησμό για τη φωτιά που ξέσπασε, το βράδυ της 12ης Αυγούστου 2025 και πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων, μπαίνοντας ουσιαστικά στον αστικό ιστό και προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δύο μοναστήρια.

Η φωτιά μπήκε όταν είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και δεν πετούσαν τα εναέρια μέσα, ενώ ήταν σε εξέλιξη μία ακόμα πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι

Ο 19χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά, το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και επικαλείται κενά μνήμης λέγοντας ότι είχε πιει τσίπουρο.

Επιπλέον, στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα, και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε κατά την προσέγγισή του στο σημείο της φωτιάς.

Και οι δύο συλληφθέντες δεν έχουν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.

Ένας 25χρονος συνελήφθη και το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά.

Πώς ταυτοποιήθηκαν οι συλληφθέντες

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε στην διάθεσή της η Πυροσβεστική και δόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί για την ταυτοποίηση δύο οχημάτων που φαίνονταν στο οπτικό υλικό.

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το βίντεο απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και με συρραφή από άλλο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή.

Από το στοιχείο αυτό οδηγήθηκαν στους δύο κατηγορούμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δύο συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων, από την οποία ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.



Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρονος ομολόγησε την ενοχή του.

Πηγή: skai.gr

